REPUBBLICA, Avanti in Conference nel segno di Jovic

La Fiorentina doveva vincere e provare a farlo in maniera larga per ribaltare il 3- 0 dell’andata e aggiudicarsi così lo scontro diretto ipotecando gli ottavi di Conference League. Alla fine ci riesce a metà: vittoria ma di misura contro Istanbul Basaksehir, che con l’unico tiro in porta in tutta la sua gara riesce a vanificare le speranze dei viola complicando e di molto la strategia della squadra di Vincenzo Italiano. Se non altro la Fiorentina ha avuto il merito di non mandare tutto all’aria ma di ributtarsi in avanti alla ricerca della vittoria. Italiano potrà essere soddisfatto per la continuità ( in termini di gol) di Jovic che però difetta ancora in alcune occasioni non concretizzate a dovere. Ottimo come al solito il rendimento di Kouamé, vero punto fermo di tutto l’attacco. Da rivedere la fase difensiva ma questa non è una novità.