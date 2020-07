REPUBBLICA, A Roma per l'onore: e incombe DiFra

Anche l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze) parla questa mattina della sfida delle 19:30 tra la Roma e la Fiorentina, definendola "una partita per il prestigio più che per una classifica". Come spiega il quotidiano, Iachini non vuole cali di concentrazione, non gli basta aver salvato la squadra (l’obiettivo chiesto dalla società) ma vuole arrivare in fondo con più punti possibili. E non certo per garantirsi una riconferma, perché non dipende da quello che accadrà in questa ultima settimana di campionato ( si chiude domenica prossima). Sarà Commisso a dire l’ultima parola, anche se Iachini le sue chances le ha ancora. Poi potrebbero esserci scelte diverse. E, in questo caso, un nome possibile è quello di Di Francesco. Presto verrà presa una strada. E allora spazio alla sfida con la Roma di Paulo Fonseca, che punta al quinto posto finale