REPUBBLICA, A Bologna l'ora del rilancio di Pedro

Come spiega questa mattina La Repubblica (ed. Firenze), tra quei giocatori che Iachini vuole rilanciare c’è l’attaccante brasiliano Pedro. A Bologna, per la prima di campionato con Iachini in panchina, il tecnico sta pensando a due soluzioni in attacco. Tutto o quasi dipenderà dalla disponibilità di Federico Chiesa, che lavora insieme al gruppo ma sul quale la società non vuole forzare i tempi di recupero. Iachini potrebbe puntare sull’attacco a due con uno tra Vlahovic o Pedro accanto a Chiesa, visto che l'allenatore vorrebbe giudicare il brasiliano prima di eventualmente avallarne la cessione a gennaio. Capire i margini di crescita e adattamento nel calcio italiano e valutare, di conseguenza, le mosse su di lui. Pedro si giocherà le sue possibilità di permanenza nella prima parte di gennaio. Tutti gli altri, invece, saranno chiamati a una prova di maturità.