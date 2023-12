REP. FI, Vietato snobbare la Coppa: match da dentro o fuori

FirenzeViola.it

La Repubblica Firenze preme sulle ambizioni di una Fiorentina che, se vuole crescere, non deve sbagliare gare come quella di stasera col Parma: sfida da dentro o fuori nell'ottavo di Coppa Italia in programma al Franchi. Sarebbe assurdo, scrive Repubblica, snobbare una coppa che può regalare tanto ai viola. Impossibile pensare di uscire per preservare le altre due competizioni, anche perché il quotidiano sottolinea come la rosa di Italiano sia profonda e attrezzata per il triplo impegno. Per questo stasera si vedranno tanti volti "nuovi", come Christensen e Nzola. Tante chances per rilanciarsi anche per altri calciatori in questo momento in secondo piano come Kouamé e Brekalo.