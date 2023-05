REP. FI., Tutte le idee di Italiano pensando a Praga

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto da La Repubblica (Firenze) a livello mentale adesso la Fiorentina può salire di un gradino, specie in vista del 7 giugno quando si assegnerà la Conference League contro il West Ham. Non un fattore secondario. La prestazione è stata eccellente, i viola sono partiti molto bene e hanno concesso alcune disattenzioni pagate care. Ma poi non si sono disuniti, provando in tutti i modi a pareggiare. Ogni strategia ha i suoi pregi e i suoi difetti. L’aveva detto il capitano Biraghi, alla vigilia: quando la Fiorentina è andata in crisi, specie nella prima parte di stagione, ne è uscita seguendo per filo e per segno il credo di Italiano. Tattica, filosofia di gioco offensiva, pressing alto, linea difensiva che si spinge a centrocampo, la ricerca delle verticalizzazioni. È tramite questo credo che la Fiorentina,negli ultimi due anni, è riuscita prima a riconquistare l’accesso all’Europa e poi, in questa stagione, a centrare due finali e a rimanere in corsa per l’ottavo posto in classifica. La rete del pari di Martinez nasce per un’imbucata centrale e per quella linea difensiva tenuta bassa da un singolo, Milenkovic, che tiene in giocol’argentino. La seconda rete per un pallone recuperato da Acerbi su Bonaventura al limite dell’area nerazzurra e un centrocampo che non riesce a spezzare la transizione avversaria. Ma la stessa filosofia permette alla Fiorentina anche di creare tante occasioni da gol: le due fallite da Jovic, davvero clamorose, ne sono l’esempio.