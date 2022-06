REP. FI, Torreira e le altre incognite a centrocampo

"Tutto, o quasi, ruoterà attorno al nome di Lucas Torreira". Così Repubblica Firenze apre il pezzo dedicato al mercato della Fiorentina: dal futuro del centrocampista uruguayano dipenderà il mercato dei viola e le scelte in mezzo al campo. Adesso, con l'opzione per il riscatto scaduta il 31 maggio, si dovrà trattare con l'Arsenal sulla base di cifre diverse rispetto ai 15 milioni richiesti in precedenza dai gunners per il cartellino. Repubblica non chiude però le porte ad una permanenza di Torreira, che tramite alcune dichiarazioni ha lasciato trapelare il desiderio di rimanere a Firenze. Poi ci sarà da risolvere la situazione di Szymon Zurkowski, su cui l'Empoli ha esercitato il riscatto in attesa che la Fiorentina decida se contro-riscattarlo a 6 milioni.

Per il centrocampo la Fiorentina punta comunque ad alcuni innesti: i nomi fatti da Repubblica sono quelli di Stefano Sensi (in uscita dall'Inter) ed Adrien Tamèze, valutato dall'Hellas Verona 10 milioni. Per avere un quadro chiaro sul piano-mercato della Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda le scelte a centrocampo, si dovrà comunque aspettare l'incontro di mercoledì prossimo tra la dirigenza e Vincenzo Italiano.