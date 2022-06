REP.FI, I giovani che proveranno a convincere Italiano

Che fine faranno i tanti giovani interessanti della Primavera della Fiorentina? La Repubblica (edizione Firenze) si interroga sul futuro dei giovanissimi che con Alberto Aquilani hanno vinto per la quarta volta di fila la Coppa Italia di categoria. "Bisogna avere coraggio di lanciarli" ha detto lo stesso Aquilani riguardo ai suoi ragazzi, desiderio che potrebbe essere accontentato quest'anno, visto il triplo impegno di una Fiorentina tornata anche nelle coppe europee.

La Repubblica parla nello specifico di Filippo Distefano, classe 2003 che ha già esordito in Serie A con la maglia viola (una manciata di minuti contro la Sampdoria a fine novembre) e del classe 2001 Samuele Spalluto, attaccante che si è messo in mostra in Lega Pro col Gubbio (10 gol in 27 partite), citando poi anche Alessandro Bianco (2002), già aggregato con la prima squadra a Moena e attualmente fuori per un problema al ginocchio. Nel pezzo dedicato ai giovani vengono anche citati Davide Gentile (2003), Eljon Toci (2003) e Dimo Krastev (2003) come i prospetti più interessanti che partiranno per Moena con l'obiettivo di convincere Vincenzo Italiano a dare loro una possibilità tra i più grandi.