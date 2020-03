REINA, Racconta il Covid-19: "No aria per 25 minuti"

Pepe Reina, esperto portiere in prestito dal Milan all'Aston Villa, racconta al Corriere dello Sport il suo racconto ravvicinato con il Coronavirus, che lo ha colto di sorpresa in Inghilterra. Partendo dai sintomi, l'estremo difensore racconta di aver avuto "Febbre, tosse secca, un mal di testa che non passava mai. Quel senso di spossatezza...". Il momento di vero spavento, però, è stato quando "per 25 minuti è mancato l'ossigeno, come se l'aria non riuscisse a passare". I tamponi hanno poi confermato il virus, e un periodo di auto-isolamento a casa. "Non esco da 18 giorni", precisa lo spagnolo.