REBUS NAZIONALI, La situazione dei viola

I giocatori viola si ritroveranno la prossima domenica per effettuare la profilassi anti covid. I Nazionali ancora impegnati con le rispettive selezioni, da Castrovilli, che in questo Europeo, con l’Italia, ha messo insieme appena tre minuti col Galles ai gironi, fino ai tre argentini Pezzella, Quarta e Gonzalez che nella notte hanno affrontato l’Ecuador nei quarti di Coppa America. Pulgar ha visto il suo Cile eliminato dal Brasile: di fatto, inizia adesso le vacanze e non tornerà in Italia prima della fine del mese di luglio. A Moena, insomma, lui non ci sarà, come mancherà pure Christian Kouame, a prescindere dal mercato che in queste ore si sta accendendo attorno a lui. Risponderà alla chiamata della Nazionale Olimpica della Costa d’Avorio e dal 22 luglio sarà protagonista in Giappone, intanto nelle tre partite del girone contro Arabia Saudita (il 22), Brasile (il 25) e Germania (il 28). In caso di qualificazione ai quarti, il suo ritorno slitterà almeno al primo di agosto. Lo scrive La Nazione.