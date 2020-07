REBIC, Il Milan lo vuole comprare. E la Fiorentina...

Il Milan si sta muovendo in maniera decisa per fare suo al 100% Ante Rebic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno trattando con l'Eintracht di Francoforte senza che ci sia una cifra già prestabilita: i 25 milioni di euro che ad agosto volevano porre come riscatto poi non sono stati messi, e adesso non sono più sufficienti. Il prezzo dell'attaccante si è alzato, così come quello di Andre Silva. Ma non è detto sia un male per i due club. Il vero problema è per l'Eintracht, che deve alla Fiorentina il 50% della futura rivendita del croato. Il guadagno tedesco dunque sarà dimezzato. Il Milan vuole fare in fretta e chiudere per Rebic, la Fiorentina attende il suo gruzzoletto.