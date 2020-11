REBIC, A Milano si parlerà anche della "quota beffa"

La Nazione in edicola stamani, si concentra anche su Ante Rebic, ex viola, ora in splendida forma al mila. La Fiorentina avrebbe dovuto percepire il 50% del prezzo del cartellino del giocatore e così è stato. Il Milan però ha valutato il ragazzo 5 milioni, versati nelle casse dell'Eintracht. I viola hanno quindi incassato 2,5 milioni. Una cifra irrisoria, se si pensa che il giocatore in passato veniva valutato intorno ai 30. I dirigenti viola, domani a Milano, parleranno anche di questo coi colleghi rossoneri.