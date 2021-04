RANIERI, Viola segue da vicino dialogo con Ferrero

Ai vari nomi di Gattuso, De Zerbi e Juric, che negli ultimi giorni oscillano continuamente, La Nazione aggiunge quello di Claudio Ranieri. Pare che tra l'ex Leicester con un bel passato in viola e il vulcanico presidente della Samp ci sia stato un riavvicinamento dopo gli attriri delle ultime settimane per un rpesunto casting lanciato per sostituire il tecnico romano. Le diplomazie sono al lavoro, ma niente pare scontato. E la Fiorentina segue da vicino la questione perché l’uomo del miracolo inglese è un profilo che piace e non sarebbe un ridimensionare le aspirazioni viola un suo eventuale innesto. Per Ranieri parlano, oltre il curriculum, anche i decisi passi in avanti fatti da alcuni giocatori della Samp. Tutti d’accordo nel ritenerlo un maestro di calcio, uomo capace di navigare in ogni situazione.