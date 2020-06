RAIOLA, Balo? Normale chieda stipendio dopo 3 mesi

Mino Raiola, agente dell'attaccante del Brescia Mario Balotelli, ha voluto rispondere così alle dichiarazioni rilasciate dall'avvocato del club Mattia Grassani a La Gazzetta dello Sport, dopo la richiesta di messa in mora avanzata dall'attaccante per il mancato pagamento dello stipendio di marzo: "Mi sembra che Grassani voglia fare i processi sui giornali invece che in tribunale. La verità emergerà e dirò a Mario di scrivere le mail al signor Grassani direttamente la mattina e non dopo le 20 quando torna a casa e si rende conto che lo stanno discriminando. Non sapevo che il Brescia non avesse ancora pagato il mese di marzo e mi sembra normale che uno possa chiedere il pagamento dopo tre mesi che non lo pagano".