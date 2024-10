QUINTILLÀ, La Viola non è una grande squadra, l'Inter sì

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport a margine della conferenza stampa di ieri, il vice-capitano del San Gallo Jordi Quintillà non le manda a dire e sulla Fiorentina afferma: "Non è una grande squadra. L’Inter sì che è forte. Sì, sono favoriti contro di noi ma hanno vinto i preliminari solo ai rigori col Puskas, hanno preso 3 gol.

La seguivo quando c'era Arthur Cabral, con me al Basilea. Ma mi piace l'Inter, fra le migliori d'Europa tatticamente". E sul suo San Gallo aggiunge: "Abbiamo un nuovo tecnico, il tedesco Maassen: ama il pressing alto, aggressivo, ha portato più dettagli di gioco offensivi, è un 4-4-2 a rombo con variazioni.Cioè il 6, io, che si abbassa, e un 10, Toma, che si alza, in un 4-1-3-2 in difesa o 4-3-1-2 in attacco".