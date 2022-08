QUI TWENTE, Stadio sold out e squadra riposata

Cresce l'attesa per Twente-Fiorentina anche in casa Olandese: per il ritorno, in programma domani al De Grolsh Veste di Enschede, il pubblico dei biancorossi ha risposto come sempre presente con l'ennesimo sold out; l'atmosfera sarà quindi decisamente più bollente rispetto a quella vista giovedì scorso in un Franchi semivuoto. Il tecnico Ron Jans ha parlato settimana scorsa di un inferno dantesco che aspetta i viola e così sarà: 30mila spettatori, con poco meno di mille tifosi della Fiorentina a supportare i ragazzi di Vincenzo Italiano, che si troverà di fronte una squadra riposata dal turno di stop in Eredivisiee deciso dalla lega olandese per permettere alle squadre impegnate in Europa di preparare al meglio le sfide internazionali.

Ron Jans dovrebbe optare per il classico 4-2-3-1, con Tzolis che dovrebbe rientrare dal primo minuto e supportare nella batteria dei trequartisti Van Wolsfinkel agendo sulla sinistra, con in mezzo Vlap, mentre a destra ci sarà uno tra Rots e Cerny (in gol all'andata); sulla mediana dubbio per capitan Brama, non al top fisicamente, mentre accanto ci sarà Zerrouki, mentre in difesa, a proteggere Unnerstall, dovrebbe esserci Brenet insieme a Srnal, con al centro Propper e Pieguezuelo. A riportarlo La Nazione.