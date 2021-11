QUI SAMPDORIA, Il probabile undici di mister D'Aversa

La Sampdoria quest’oggi dovrebbe presentarsi al Franchi con un 4-4-2: Audero in porta, Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello in difesa, Candreva, Thorsby, Silva e Verre a completare il centrocampo a quattro, infine Quagliarella al fianco di Caputo in attacco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

SAMPDORIA (4-4-2): Aureo, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Verre; Quagliarella, Caputo.