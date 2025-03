Qui Napoli, squadra oggi in campo: tre titolari salteranno la Fiorentina

Il Napoli riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno in attesa della gara con la Fiorentina di domenica al Maradona.

Come scrive il Corriere dello Sport, sono da valutare le condizioni dei tre infortunati. Neres, fuori da tre partite per una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra rimediata contro l’Udinese; Mazzocchi, ai box sin dalla trasferta di Como per una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra; e Anguissa, anche lui escluso dallo scontro diretto contro l’Inter per una lesione distrattiva del soleo della gamba destra. Considerando i tempi di recupero stimati inizialmente per ognuno di loro, nessuno dovrebbe recuperare per la sfida di domenica contro la Viola. Se ne riparlerà tra Venezia e Milan dopo la sosta.