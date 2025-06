Toto-allenatore: per il CorSport in vantaggio Thiago Motta e Vieira, Pioli bloccato dalle tasse

Per la panchina della Fiorentina si profila un testa a testa: lo scrive il Corriere dello Sport. Da una parte Thiago Motta, tecnico stimato, non solo a Firenze e a Bergamo, una delle priorità per la Fiorentina. Dall'altra c'è Patrick Vieira, ancora non sicuro di prolungare il suo rapporto col Genoa e anche lui accostato a diverse realtà negli ultimi giorni. Più indietro le opzioni B e C, Stefano Pioli e Francesco Farioli.

E su Pioli, il Corriere scrive: il tecnico è legato a doppio filo a un contratto pesantissimo con l'Al-Nassr che scadrà a giugno del 2027 (con 12 milioni di stipendio annuali è il quinto allenatore più pagato in circolazione), apre per un ritorno a Firenze ma nel frattempo monitora anche le altre panchine scoperte, conscio che liberarsi dal club saudita prima del 2 luglio equivarrebbe a un bagno di sangue dal punto di vista economico a causa dell'obbligo della residenza fiscale in loco che scadrà proprio fra poco meno di un mese; le parti sono all'opera per cercare di trovare una soluzione, ma è spuntata un'altra problematica che riguarda lo staff che Pioli vorrebbe portarsi dietro dall'Arabia a complicare uno scenario sempre più ingarbugliato, nonostante l'ex Milan rimanga in cima ai gradimenti di una piazza sempre più spaesata e impaziente.