QUI MILAN, Contro i viola torneranno Morata e Abraham

© foto di DANIELE MASCOLO

Viste le non perfette condizioni fisiche di Alvaro Morata, martedì in Champions League, Paulo Fonseca ha deciso di non mettere in campo le due punte, ma ha puntato prima su Tammy Abraham dal 1' e poi nelle ripresa ha tolto l'inglese e inserito lo spagnolo. Ma domenica sera a Firenze contro la Fiorentina si dovrebbe tornare a vedere l'attacco che ha fatto benissimo nel derby e contro il Lecce.

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che è assai probabile che contro i viola ci sarà il ritorno da titolare di Morata che agirà alle spalle di Abraham, mentre sugli esterni saranno confermati Christian Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra. La rinascita del Diavolo dopo il deludente inizio di stagione è arrivata anche grazie alla scelta di Fonseca di mettere in campo due punte vere. A Firenze il Diavolo vuolw tornare alla vittoria dopo il ko in casa del Bayer Leverkusen e per questo il tecnico portoghese tornerà al "vecchio" attacco.