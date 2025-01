QUI LAZIO, Patric preoccupa: prossimi test determinanti

FirenzeViola.it

Le condizioni di Patric tengono banco in casa Lazio. C'è da chiarire la possibilità di un suo rientro a stretto giro oppure dell'eventuale operazione che lo terrebbe fuori per tutto il resto della stagione. Come riportato da Il Corriere dello Sport, venerdì lo spagnolo sarà rivisitato a Barcellona e si valuterà il progresso delle terapie iniziate nelle scorse settimane. Per completarle servono altri dieci giorni. Il prossimo test sarà fondamentale per capire lo stato del tendine della caviglia che lo sta tormentando da tempo. Secondo quanto scritto dal quotidiano, infatti, se Patric rientrerà, allora l'arrivo di un nuovo centrale sarà rinviato a giugno.

In caso contrario si lavorerà per l'immediato.