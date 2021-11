QUI JUVENTUS, Kean non ce la fa. Morata con Dybala?

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione infortunati di casa Juventus, sottolineando come la buona notizia sia il ritorno ad allenarsi con i compagni di Ramsey, che comunque non sarà della partita contro la Fiorentina. Così come anche Kean, che ha lavorato a parte ieri, difficilmente sarà a disposizione di Allegri: a questo punto ci dovrebbe essere Morata, chiamato agli straordinari, per affiancare Dybala.