QUI INTER, Torna Lukaku. Impiego però in dubbio

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione di Romelu Lukaku in vista della gara di sabato contro la Fiorentina. Il bomber belga tornerà quest'oggi ad allenarsi in gruppo dopo ben 50 giorni. Per quanto riguarda la convocazione filtra ottimismo, ma da casa Inter, per quanto riguarda l'impiego in campo, non sembrano essere così convinti di utilizzare l'ex Chelsea dal primo minuto. Possibile magari un utilizzo a gara in corso oppure solamente una trasferta per riassaporare il clima partita.