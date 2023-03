QUI INTER, Skriniar verso la panchina contro i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato 1 aprile i viola scenderanno in campo contro l'Inter a San Siro. A differenza dei viola che, tranne Terzic, ha tutti a disposizione, i nerazzurri hanno alcuni giocatori, anche indispensabili, ai box. Come riportato da Il Corriere dello Sport i giocatori sui quali Inzaghi, per il momento non può fare affidamento sono: Gosens, Bastoni, Dimarco (infortunio muscolare) e Skriniar (lomboglutalgia). Quello che preoccupa di più è proprio lo Slovacco. Il tecnico nerazzurro spera di recuperarlo in questi 10 giorni prima del match contro la Fiorentina, così come si augura di avere tutti a disposizione. Quasi sicuramente Bastoni, Dimarco e Gosens riescono a recuperare per la partita contro i viola, mentre Skriniar, anche se dovesse recuperare con molte probabilità, partirà dalla panchina.