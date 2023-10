QUI EMPOLI, Oggi in campo: da valutare Ismajli-Fazzini

FirenzeViola.it

Oggi, martedì 17 ottobre, riprendono gli allenamenti dell’Empoli in vista della sfida di lunedì con la Fiorentina. E sempre in giornata ci saranno gli ultimi impegni dei nazionali azzurri convocati che torneranno alla spicciolata da domani. Bartosz Bereszynski, Razvan Marin e Sebastian Walukiewicz sono già tornati, hanno giocato con la Polonia l’ultima gara domenica con la Moldavia.

Etrit Berisha torna domani, mentre più tardi sarà il turno di Liberato Cacace, Tyronne Ebuehi, Tommaso Baldanzi, Gabriele Guarino e Stiven Shpendi. Da valutare le condizioni di Ismajli e Fazzini: il primo non è andato con l’Albania per il problema muscolare occorso con l’Udinese, mentre l’Under 21 era rientrato per la febbre. Altri si sono allenati a parte a Petroio dove proseguirà la preparazione verso il derby anche in queste giornate fino al derby di Firenze.