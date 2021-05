QUARTA, Non più punto fermo come con Prandelli

Sullo sfondo di una difesa facilmente perforabile, c'è anche Martinez Quarta, il difensore, che negli ultimi mesi sembrava essere in netto crescendo malgrado le sviste dei suoi compagni di reparto, ieri è stato tenuto in panchina. Divenuto inamovibile per Prandelli col passare del tempo, adesso non è più un punto fermo. Curioso, visto che ad oggi è l’unico certo di indossare la maglia viola anche nella prossima stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.