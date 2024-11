QUARTA, Leader nello spogliatoio con un discorso da brividi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questa Fiorentina ci sono dei giocatori leader anche se agiscono in silenzio perché spesso non partono nell'undici iniziale. È il caso di Lucas Martinez Quarta. Come riporta La Nazione, Palladino è rimasto impressionato dal centrale argentino e gli sono venuti i brividi per il discorso che ha fatto ai compagni, da capitano, nella sfida contro il Genoa rivelandosi un jolly prezioso per i viola in campo e nello spogliatoio.

Quarta, anche se ha perso minutaggio, si sente al centro del progetto viola e il difensore si trova bene a Firenze visto il legame forte con la società. Durante la Coppa America giocata con l'Argentina, Rocco Commisso è venuto a fargli visita a New York e Quarta lo ringraziò consegnandogli la sua maglia numero 2 dell'Albiceleste al contrario di Nico Gonzalez che nemmeno aveva voluto salutare il Presidente della Fiorentina.