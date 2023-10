QUARTA, Il tuttofare di Italiano che in campo ricorda Baresi

FirenzeViola.it

Se c’è un giocatore rigenerato dalla “cura Italiano” quello è sicuramente Lucas Martinez Quarta, non più un semplice difensore, bensì un giocatore capace di fare più ruoli e soprattutto di farli secondo le esigenze tattiche disegnate da Italiano per la sua Fiorentina. Lo scrive questa mattina La Nazione, a riprova anche di coloro che si stavano chiedendo perché, la scorsa estate, la Fiorentina non lasciò partire l’argentino con tanta facilità.

Italiano ha dato al giocatore la possibilità di partecipare alla manovra, sganciarsi dalle linee, sbilanciarsi e far sbilanciare la squadra per provare anche a fare qualche gol. Quarta si è calato al meglio in questa nuova parte, in passato adottata anche da grandi come come Franco Baresi e Matthias Sammer - non a caso Italiano in conferenza disse di essersi ispirato al Milan di Sacchi vincente contro lo Steaua -, riuscendo a prendersi nuovamente la Fiorentina.