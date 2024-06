QUARTA, Accordo raggiunto prima di Atene: sarà una colonna

Lucas Martinez Quarta e Fiorentina avanti ancora insieme: è di ieri mattina la notizia del rinnovo dell'argentino fino 2028. Una scelta anche 'politica', come sottolinea il Corriere dello Sport. L'accordo era stato trovato qualche giorno fa, prima della sfortunata finale di Atene, è stato comunicato ieri anche per dare una bella notizia a una piazza ancora depressa per la sconfitta con l'Olympiacos. La nuova Fiorentina riparte da questa mossa, blindando un giocatore chiave, con un segnale dato a tutta la tifoseria. Pradè ha deciso quindi di accontentare le richieste dell'entourage, adeguando un ingaggio che era fermo a un milione annuo e dimostrando di voler puntare ancora forte sull'argentino. Nessuna clausola per una possibile rivendita, Quarta sarà una pietra miliare da cui ripartire. Con buona pace di alcune squadre, big europee e Napoli, come confermato dall'agente, che lo avevano seguito nell'ultimo periodo.

Adesso per il Chino è tempo di Selección: partito ieri da Firenze, subito dopo l'ufficializzazione della firma, Quarta si aggregherà all'Argentina di Scaloni per le prossime amichevoli e sarà poi protagonista della Copa America in programma a fine giugno.