"L'intuizione Parisi è di Vanoli. La Fiorentina riprende colore": l'analisi del CorSport

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Per il Corriere dello Sport-Stadio, la vittoria di ieri sera sulla Cremonese ha portato alla Fiorentina "non un sospiro, ma un boato di sollievo che dal Parco Viola di Bagno a Ripoli è salito fino a Cremona". Così si legge sul fondo a cura di Alberto Polverosi, in cui si stilano quattro buoni aspetti incoraggianti: "Il primo: era uno spareggio e se lo perdeva erano guai seri. Il secondo: non aveva mai segnato quattro reti fuori casa. Il terzo: assente ancora Kean, è tornato a segnare Piccoli, il centravanti di riserva. Il quarto: tutt’e quattro i gol sono stati belli o bellissimi. Dal destro di Parisi (bello soprattutto per l’azione che l’ha preceduto), allo scavetto di Piccoli (molto bello), al tocco di suola di Dodo (da applausi), al destro di Gudmundsson sul secondo palo dopo due colpi di tacco in area di Brescianini e Piccoli (azione strepitosa)".

L'analisi del Corriere prosegue, poi: "Per la prima volta in questa stagione è stata la Fiorentina ad approfittare della fragilità tecnica e soprattutto mentale dei suoi avversari. Finora era successo l’esatto contrario. Ha rischiato all’inizio ma dopo, di fronte a una squadra vuota e impaurita, ha finalmente fatto valere la sua superiorità tecnica, a cominciare da Parisi. E il merito di questa intuizione è dell’allenatore. [...] Con i momenti piacevoli di Fiorentina meglio fermarsi qui perché c’è stata una fase in cui la squadra di Vanoli ha perso tutte quelle certezze. È successo dopo il 3-1 di Okereke. [...] La differenza rispetto alle altre partite è che stavolta la Fiorentina è riuscita a riemergere dalla paura segnando il quarto gol, il più bello della sua serata. Si prenda i complimenti, finalmente meritati per questa vittoria che può risolvere tanti problemi in classifica, ma rifletta su quei quindici minuti di sofferenza. [...] Giovedì il ritorno in Polonia col Rakov, domenica la capolista al Franchi, vediamo se almeno nel finale, dopo tanto tribolare, la Fiorentina saprà riprendere un po’ di colore e un po’ di fiducia".