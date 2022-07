PUIG, Ci sono alcuni ostacoli ma trattativa avanzata

Per i prossimi giorni è attesa la fumata bianca per arrivare a Dodò. Con lo Shakhtar si parla, oltre che del terzino brasiliano individuato per sostituire Odriozola, anche del centrale Marlon, in casa di uscita di Milenkovic. Il ds Daniele Pradè continua a lavorare anche su altri tavoli. A ore dovrebbe partire un’offerta ufficiale al Leicester per Praet, reduce da una buona annata in prestito al Torino. Ma i fari sono puntati anche su Riqui Puig, trequartista classe ‘99 del Barcellona. Per il talento del Barcellona ci sarebbe una trattativa in fase avanzata con la Fiorentina, anche se in agguato c’è anche il Benfica. Con i catalani si lavora al superamento di alcuni ostacoli. Su tutti la formula del trasferimento, visto che il contratto dello spagnolo scade il prossimo anno.