PROMESSE, Vlahovic e Montiel: ognuno per le sue

Nella Fiorentina di Bigica brillavano insieme. Oggi, Dusan Vlahovic e Tofol Montiel, vedono i loro destini separarsi del tutto. Il serbo è diventato nelle ultime settimane un punto di riferimento per la Fiorentina, segnando con continuità e maturando. Per quanto riguarda il contratto, vi è una fase di stallo dall'estate, quando sul ragazzo erano piombate Roma e Lipsia, che però hanno visto respinte le loro proposte. L'accordo scade nel 2023 e Vlahovic ha già toccato gli 800.000€ massimi previsti, ma a differenza di altri componenti della rosa, il givane '00 sembra essere davvero molto legato a Firenze. Monteli, dal canto suo, verrà mandato in prestito. Salvo il gol di Udine, Prandelli non ha voluto impiegarlo per puntare maggiormente sull'esperienza. Lo spagnolo deve ancora lavorare molto sulla forza fisica. A riportarlo è La Nazione.