Problemi per il rientro a Firenze da Siviglia: la Fiorentina tornerà venerdì

Un ulteriore problema organizzativo si è inserito in questo finale di stagione al cardiopalma per la Fiorentina. Come riporta stamani La Nazione, se nel pomeriggio di oggi Palladino e la sua squadra voleranno regolarmente alla volta di Siviglia per essere in conferenza stampa alle 19, c'è qualche problema in più per il ritorno: data la distanza con l’Italia e l’impossibilità di volare di notte, scrive il quotidiano, la Fiorentina riprenderà la via di casa solo venerdì mattina, a poco più di due giorni dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma.

Un vero tour de force che potrebbe condizionare la preparazione dei viola in vista dello scontro diretto con i giallorossi di domenica alle 18