Priorità al campionato. Vanoli risparmia i titolari in Europa per averli col Pisa

Anche sul Corriere dello Sport-Stadio ci si concentra sull'imminente match con lo Jagiellonia e sull'approccio che la Fiorentina ha della Conference League. Il quotidiano riparte da una statistica interessante: otto titolari della formazione di partenza in Svizzera contro il Losanna nell'ultima giornata della League Phase, non sono nemmeno più a Firenze. La Fiorentina darà priorità al campionato, in Polonia ci si aspetta che Vanoli ripeta la scelta conservativa di dicembre, schierando una squadra sicuramente caratterizzata dalla presenza di più calciatori che stanno giocando meno e che non giocheranno lunedì col Pisa: se serve una riprova prima di giovedì e delle formazioni ufficiali, ecco proprio il Como in Coppa Italia tre settimane fa a fornirla.

Partita secca che anticipava la trasferta di Napoli e la Fiorentina l’ha affrontata con, tra gli altri, Fortini, Balbo (il venezuelano classe 2006 al debutto assoluto), Ranieri, Fabbian, Fazzini, Piccoli e Christensen dall’inizio, Gudmundsson in panchina e stavolta nemmeno quello per recuperare bene dall’infortunio rimediato con il Torino, Kean in tribuna causa guai alla caviglia, e non molto cambierà giovedì a Bialystok, nonostante l’ottavo di finale in palio. Che però sarà assegnato nei 180 minuti, quindi precedenza al campionato e al Pisa, nel modo giusto e nelle maniere giuste per evitare figuracce in Europa: ma la salvezza viene davvero prima di tutto.