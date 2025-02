Primavera, Viola oggi col Cagliari. Rubino: "Rivincita e gara-maturità: abbiamo il fiato sul collo"

La Fiorentina Primavera sta stupendo tutti, è prima in classifica e sogna in grande. Dopo aver battuto la Roma, i ragazzi di Galloppa oggi ricevono il Cagliari al Viola Park, fischio d'inizio ore 13 a Bagno a Ripoli.

E in vista della gara, su La Nazione si legge una dichiarazione di Tommaso Rubino, talento viola che ha presentato così la sfida contro i sardi: "Sicuramente è più facile stare dietro che davanti, perché non hai il fiato sul collo di quelle che inseguono. Con il Cagliari sarà una rivincita perché è una squadra che ci ha eliminato dalla Coppa Italia e ci ha pure sconfitto all’andata: sarà una prova di maturità, anche perché vogliamo vincerle tutte per restare primi".