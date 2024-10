PRIMAVERA, Primato e made in Italy: e Palladino osserva

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de ll Corriere Fiorentino trova spazio oggi un focus interessante sulla Fiorentina Primavera: la Fiorentina - scrive il quotidiano -guarda al futuro sicuramente con ottimismo, aspettando che i suoi giovani cresciuti al Viola Park sboccino accanto ai giocatori della prima squadra. Le convocazioni di Palladino della scorsa settimana in Conference sono un premio al buon momento che sta attraversando la Primavera. La squadra di Galloppa, infatti, dopo le prime otto partite, è prima in classifica con la Lazio e da podio sia come attacco (20 reti) sia come difesa (11 reti subite). Oggi pomeriggio ha una ghiotta occasione per allungare in vetta, se dovesse battere il Milan nel posticipo (ore 18, stadio Curva Fiesole) ma intanto si gode le convocazioni di Palladino.

Il tecnico, che appena due stagioni fa era proprio alla guida della Primavera del Monza, sa quanto conti per una società portare giovani in prima squadra e la sua filosofia è dunque di non guardare la carta d’identità, non a caso tra i titolari c’è un 2005, Pietro Comuzzo. Palladino li osserva da vicino e scambia pareri e informazioni con l’ex compagno Galloppa che utilizza anche gli stessi moduli della prima squadra. C’è poi un altro dato rilevante: la Fiorentina è il club che ne conta più italiani (di cui molti sono toscani) in rosa dove al momento ci solo tre stranieri (due terzini, il venezuelano Balbo e il francese Lamouliatte, e il centrocampista lituano Gudelevicius).