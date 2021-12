PRIMAVERA, Oggi ACF-Toro per l'assalto al 2° posto

Fiorentina e Torino Primavera hanno gli stessi punti e la stessa fame di secondo posto. Come riporta Tuttosport, la vittoria garantirebbe a una delle due di diventare la prima inseguitrice della Roma dopo che Inter e Napoli hanno perso punti importanti. I viola scoppiano di salute anche grazie alla Supercoppa conquistata contro l'Empoli, trofeo che arricchisce la bacheca di Aquilani, già con 3 titoli in saccoccia in due stagioni. Il Torino, rivelazione del campionato, non stenderà un tappeto rosso ai rivali e si prepara a mettere in mostra i suoi talenti: dal portiere Milan al brasiliano Stenio, passando per Savini in mezzo al campo, fino ad arrivare a Baeten davanti e al colpo Ludergnan che si sta caricando i granata sulle spalle.