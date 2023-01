PRIMAVERA, Ecco chi sono i gioiellini del futuro

Come scritto da La Nazione il primo pensiero di Alberto Aquilani dopo la Supercoppa vinta a Monza contro l’Inter ( è stato per i suoi giovani calciatori. I gruppi cambiano anno dopo anno, ma i risultati del settore giovanile della Fiorentina rimangono importanti. Il discorso Primavera è noto. Alberto Aquilani al momento è quasi un lusso per la categoria. Pure Italiano sta osservando con attenzione. Amatucci e Distefano i più pronti, Kayode stuzzica particolarmente il tecnico. Il fiore all’occhiello resta Martinelli, 2006 che gioca con ragazzi di 2 anni più grandi. Anche a Monza era il più giovane in campo, ma è stato decisivo. Fra i compagni in rampa di lancio ci sono Krastev (ha già esordito nella nazionale bulgara), Toci, Elia, Lucchesi, Favasuli, Falconi, Capasso ed il bomber del futuro, il 2004 Sene. In porta occhio anche al 2007 Vannucchi.