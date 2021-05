PRIMAVERA, Contro l'Inter è vietato sbagliare

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione servirà una vera impresa alla Fiorentina Primavera per tornare a far punti dopo quattro ko consecutivi che hanno fatto piombare i baby viola in zona playout: la squadra di Aquilani oggi (ore 13, diretta su Sportitalia) sarà impegnata sul campo dell’Inter, seconda in classifica, e la speranza è quella di muovere un piccolo passo verso la salvezza.