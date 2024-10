PRIMAVERA, Braschi e Caprini possibili sorprese in Conference

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se per sostituire Kean e Gudmundsson la rosa della Fiorentina per il momento prevede solo Beltran e Kouame, domani a San Gallo, considerando che quantomeno l'argentino dovrà essere titolare in campionato contro la Roma, Palladino potrebbe mostrare qualche sorpresa. Il tecnico campano ha infatti deciso di aggregare alla prima squadra alcuni Primavera come Riccardo Braschi, sei reti nelle ultime otto di campionato, e Maat Daniel Caprini, quattro reti in stagione. Entrambi seppur con caratteristiche diverse sono attaccanti e chissà che non possano essere convocati per la trasferta in Svizzera.

Se per gennaio Pradè è già al lavoro per provare a trovare un "usato sicuro" come alternativa a Kean, i nomi sono quelli di Djuric e Pavoletti, per l'immediato la soluzione all'assenza di Kean, oltre a Beltran e Kouame, potrebbero essere i due bomber della Primavera di Galloppa. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.