PRIMAVERA, Aquilani oggi va a caccia dello scudetto

Come scritto dal Corriere Fiorentino non avrebbe lo stesso valore di un trofeo della prima squadra da riporre in bacheca, ma la finale scudetto della Fiorentina Primavera (fischio d’inizio 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia) rappresenterebbe una sorta di rivincita dopo le recenti delusioni. L’ultimo appuntamento della stagione vede i ragazzi di Alberto Aquilani affrontare la rivelazione del campionato, quel Lecce che come da abitudine Pantaleo Corvino ha voluto rinforzare fin dalla Primavera. D’altronde gran parte delle voci che circolano intorno a un futuro di Aquilani in prima squadra nascono proprio dai tanti successi collezionati, sia in Coppa Italia che in Supercoppa. Di recente premiato come miglior tecnico della stagione l’ex centrocampista di Roma, Liverpool, Milan e Fiorentina può vantare 3 coppe Italia di categoria (consecutive) e 2 supercoppe, ultima quella vinta nel gennaio scorso a Monza, contro l’Inter, sotto gli occhi di un soddisfatto Commisso. Adesso però per centrare il primo scudetto in carriera Aquilani dovrà superare la squadra rivelazione del torneo, un gruppo che Corvino ha costruito scovando talenti più o meno in ogni angolo del vecchio continente.