Prevendita fiacca per Fiorentina-Celje: siamo a 11mila biglietti. 600 gli sloveni

Non sono previsti numeri da sold-out per la partita che giovedì sera metterà il Celje di fronte alla Fiorentina per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Come riporta La Nazione, per adesso sono stati venduti appena 11mila biglietti oltre ai circa 600 dati ai tifosi che arriveranno dalla Slovenia per supportare l'impresa del Celje. L'orario delle 18.45 e un meteo incerto non aiutano la prevendita che procede a rilento, anche se l'obiettivo della Fiorentina è quello di incrementare il numero di biglietti venduti nelle ultime ore prima del match.