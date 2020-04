PRES.UEFA, L'importante è tornare a giocare

Il Presidente della Uefa Aleksander Ceferin in un'intervista al Corriere della Sera ha rilasciato dichiarazioni importanti in merito alla ripresa del calcio: "Potremmo dover riprendere senza spettatori, ma la cosa più importante credo sia giocare le partite. In tempi così duri si porterebbe alla gente felicità e un certo senso di normalità anche se le partite saranno solo in tv. È presto per dire che non possiamo completare la stagione. L’impatto sarebbe terribile per club e leghe. Possiamo terminare, ma dobbiamo rispettare le decisioni delle autorità e aspettare il permesso per tornare a giocare". Spiega come non ci sia una dead-line precisa per concludere la stagione, ma anche come sia abbastanza difficile terminare la stagione tra settembre e ottobre.