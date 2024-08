PRESTITI, Per Fortini la Juve Stabia. Su Sabiri nessuna richiesta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'ultimo giorno di calciomercato, oltre ai movimenti in entrata, la Fiorentina ha lavorato anche in uscita. Dopo la cessione in prestito al Fenerbahce di Sofyan Amrabat, a sorpresa, anche Niccolò Fortini è stato ceduto in prestito. Per lui c'è la Juve Stabia. Il classe 2006 con l'arrivo di Gosens non avrebbe trovato spazio, ma la Viola ha deciso di mandarlo a giocare tra i professionisti e non tenerlo per la Primavera di Galloppa. I viola puntano molto su di lui, è stato utilizzato da Palladino nelle varie amichevoli e, secondo quanto riportato da La Nazione, ha riscosso interesse anche da club inglesi.

Infine su Sabiri rimane ancora tutto fermo, ma nei prossimi giorni si lavora per trovargli una sistemazione nei campionati dove il mercato è ancora aperto come Arabia Saudita, Turchia e Emirati Arabi.