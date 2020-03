PREP. ATLETICO, Impossibile tornare subito al top

Giovanni Bonocore, storico preparatore di Alessandro Del Piero, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di come uno sportivo si prepara tra le mura domestiche: "I calciatori dovranno essere scrupolosi nell'allenarsi, così come i preparatori nel fornire programmi completi". Boncore spiega che in certi casi si può solo tappare la falla, ma non tornare ad avere la stessa condizione di quando ci si è fermati: "La prima cosa che si perde è la parte neuromuscolare, per la quale sarebbe perfetto disporre di un bilanciere". In questi casi è avvantaggiato chi è più attrezzato: "Altrimenti ci si può arrangiare con le scale per fare rapidità e velocità. Sono efficaci anche gli skip". Il preparatore atletico conclude precisando che, una volta rientrati, i giocatori dovranno attendere almeno 10-15 giorni per riprendere la forma.