Prandelli esalta Italiano: "Miglior tecnico d'Italia. Cambiato rispetto a Firenze"

Sulle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport è possibile leggere una lunga intervista a Cesare Prandelli, ex tecnico viola e ct della Nazionale, che si sofferma sul lavoro che sta svolgendo Vincenzo Italiano alla guida del Bologna. Ecco alcuni dei passaggi più interessanti: "Ormai Vincenzo non è più un emergente. È in A da anni. E crescendo sempre. Per me è il miglior allenatore in Italia, oggi. In assoluto. La continuità che sta dando e che sta facendo vedere non solo non è facile da trovare ma è anche difficile da mantenere.

E lui ci sta riuscendo. È cambiato anche rispetto all’anno scorso a Firenze: riesce a fare cose diverse. L’avere due ali forti, un centrocampista offensivo più un terzino e un altro interno che si inserisce gli permette di dare una coralità asfissiante a tutto. Ha avuto due intuizioni fondamentali: Odgaard trequartista e Ferguson al fianco di Freuler. E mi piace vedere il suo gioco, intenso, verticale, ritmato, ripartenze spettacolari che vengono accompagnate dal boato del pubblico, la ricerca dell’attacco veloce, rapido. Veder giocare il Bologna è proprio bello".