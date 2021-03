PRANDELLI, Contro il Milan c'è un tabù da sfatare

Tuttosport, stamani in edicola, parla anche di Cesare Prandelli. Il tecnico di Orzinuovi, insieme a Ribery, è tra i punti d'appoggio più importanti per raggiungere l'ambita salvezza, così come lo sono i gol di Vlahovic, la grinta di Quarta, la classe di Castrovilli e l'esperienza da ex di Bonaventura. Tuttavia, il mister in primis ha un tabù da sfatare e potrebbe tentare di farlo già da domenica: finora, dal suo ritorno in panchina al Franchi, non ha mai vinto contro le big, se non con la Juventus. Sarà domenica la volta buona?