PRADÈ, Telefonate, affari, idee: la lunga estate del ds

Fonte: La Nazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

È l’estate nella quale Daniele Pradè avrà la possibilità di misurarsi totalmente in prima persona con il calciomercato italiano. La tragedia che è costata la vita a Joe Barone lo ha investito di nuove responsabilità non previste fino allo scorso 17 marzo. Nell’era Commisso è stato un protagonista silenzioso. Mentre Ferrari dovrà cercare di sciogliere l’intricatissima questione Franchi, Pradè sarà aiutato da Goretti per costruire la squadra. Rapporti di forza ribaltati rispetto al passato. E già nella conferenza stampa di martedì scorso si è notato - seppur mediaticamente - un Pradè diverso.

Il dopo Vlahovic è stato un continuo rincorrere la figura giusta, che in realtà non si è mai trovata. Ci hanno provato in diversi, ma quel fantasma lì non si è mai riusciti a scacciarlo. Una macchia sul percorso in viola del ds romano. Che adesso - si torna sempre lì - avrà però carta bianca nel fidarsi delle sue idee. Già queste sono le ore dei contatti, degli incontri e delle telefonate fiume. L’estate di Daniele Pradè sarà rovente più che mai.