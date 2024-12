PRADÈ, La rabbia di Bologna e lo sfogo su Italiano

FirenzeViola.it

A fine partita il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ci va giù pesante con Vincenzo Italiano. Secondo il dirigente viola il tecnico del Bologna è colpevole di aver mancato di rispetto alla sua ex squadra con un'esultanza fin troppo passionale al triplice fischio di Fabbri. Sia ai microfoni di DAZN che, successivamente, a quelli ufficiali del club viola Pradè si è lasciato andare esternando tutto il suo risentimento. "Sono rimasto molto deluso dall’atteggiamento di Vincenzo Italiano a fine partita.

Non mi è piaciuta la sua esultanza di fronte ai nostri calciatori, l’ho trovata una mancanza di rispetto. Ho capito tante cose dell’uomo Italiano". Questo il pensiero del dirigente romano che poi ha commentato anche le scelte arbitrali e, in particolare, il rigore non concesso alla Fiorentina in avvio di gara sul contatto Gudmundsson-Skorupski: "Nel primo tempo potevamo fare gol e c’era un calcio di rigore netto a nostro favore non dato. Un episodio come quello su Gudmundsson, che ci ha penalizzato, poteva cambiare tutto". A riportarlo è Il Corriere dello Sport-Stadio.