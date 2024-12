PORTIERI, Terracciano in calo. Occasione per Martinelli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sui possibili cambiamenti gerarchici a difesa della porta. Se De Gea è ovviamente, viste le sue prestazioni fino ad ora, sicuro del posto da titolare in campionato, non è più così certo di essere il primo il giovedì sera in Conference League invece Terracciano. L'ex portiere dell'Empoli infatti, dopo le ultime prestazioni fatte più di ombre che di luci, rischia di venir scavalcato, quanto meno momentaneamente, dal giovane Martinelli. Confrontando i numeri di De Gea con quelli di Terracciano si può notare come, secondo il PSxG (il coefficiente che calcola la possibilità per un avversario di segnare dopo aver calciato), l'estremo difensore spagnolo abbia salvato almeno 5 reti, mentre il portiere campano ne abbia subite almeno 3 evitabili.

Inoltre la resa difensiva dell'intera squadra è migliore con in porta l'ex Manchester United. Per questi motivi le gerarchie in porta sono aperte. Come detto dallo stesso Palladino giovedì in Conference League contro il LASK giocherà Martinelli. La Fiorentina, come dimostra il rinnovo di contratto fino al 2029, crede molto nel classe 2006 e da gennaio potrebbe diventare lui il vice De Gea.