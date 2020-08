PORTIERI, Fiducia Drago: non partirà. Terracciano...

All'interno delle nove domande aperte che si pone questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, ce n'è una che riguarda in particolare il tema legato ai portieri e a come potrebbero cambiare gli equilibri in porta in vista della prossima stagione: secondo il quotidiano le porte in casa Fiorentina non sono girevoli. Per convincere il club a cedere Dragowski, il titolare fino a prima dell'infortunio alla schiena, servirebbe un'offerta monstre che non è arrivata. In più la fiducia del club verso il polacco è totale e dunque ad oggi non ci sono margini per sovvertire le gerarchie tra i pali. Intanto presto Pietro Terracciano rinnoverà: per lui pronto un biennale.